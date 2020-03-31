【高盛推介】關注小米比亞迪業績　留意相關認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團於周二(31日)公布業績，有券商預期公司去年第4季收入及淨利潤達587億及23億元人民幣。另有券商認為即使疫情影響下，市場對手機股過分悲觀。

小米周二早段反彈超過3%，高見10.5元，接近兩周高位。周一(30日)有約170萬元流入小米認購證。

中國工信部周一表示研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，調整新能源車政策。另外，比亞迪副總裁何龍表示，刀片電池已進入大量生產階段，及大部分新能源車企業已與比亞迪就刀片電池合作磋商。

比亞迪周二公布業績，早段走勢強勁，曾上升超過6%。周一有約100萬元流入其認購證。

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