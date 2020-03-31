【高盛推介】關注小米比亞迪業績 留意相關認購證
2020年03月31日 13:10
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團於周二(31日)公布業績，有券商預期公司去年第4季收入及淨利潤達587億及23億元人民幣。另有券商認為即使疫情影響下，市場對手機股過分悲觀。
小米周二早段反彈超過3%，高見10.5元，接近兩周高位。周一(30日)有約170萬元流入小米認購證。
投資者如看好小米，可留意小米購證(24308)，行使價11.6元，2020年7月23日到期，實際槓桿5.4倍，行使價10.5至12元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
牛證則可留意小米牛證(57588)，收回價9.18元，行使價8.78元，換股比率10，槓桿比率6倍，低街貨。
相反，如看淡小米則可留意小米沽證(15066)，行使價9.17元，2020年8月14日到期，實際槓桿4.2倍，行使價9至10.5元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
中國工信部周一表示研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，調整新能源車政策。另外，比亞迪副總裁何龍表示，刀片電池已進入大量生產階段，及大部分新能源車企業已與比亞迪就刀片電池合作磋商。
比亞迪周二公布業績，早段走勢強勁，曾上升超過6%。周一有約100萬元流入其認購證。
投資者如看好比亞迪，短線部署可留意貼價高槓桿購證(17531)，行使價43.93元，2020年5月26日到期，實際槓桿6.5倍。長期選擇則可留意購證(21306)，行使價58.93元，2021年5月3日到期，實際槓桿4倍，長期證、時間值損耗較少。
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