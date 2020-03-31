樓市去向：陳永傑指政府應趁早撤辣　助二手物業流轉

差餉物業估價署公布2月份樓價指數，指數反映疫情第一波，單月下跌2.1%，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，於3月各國推出量寬及減息措施後，物業起了避險抗疫功能，成交量明顯較2月有所增長，惟3月下旬疫情較前嚴峻，市民減少外出，香港政府亦推出限聚令，相信4月上半月將沒有全新一手盤開售，以銷售一手貨尾為主，預料4月一手宗數將減少50%。

而疫情對經濟影響將逐步浮現，或會出現倒閉及失業潮，建議政府若要救市必要趁早，香港有130多萬個私樓單位，而且半數以上已沒有按揭，若政府可以適時撤辣，將有助推動二手物業流通量，協助業主套現。

事實上，過往推出的樓市辣招，的確為香港樓市起了保底作用，令樓價不至於出現斷崖式下跌，但面對疫情，於非常時期應採取非常手段，撤辣可加快二手物業流轉，將有助擁有私樓物業的業主，可將物業較易套現救企業，另外放寬買家印花稅亦可引入外資救樓市。

他預期，上半年將保持價跌量升局面，發展商求量，故開價會較靈活，須較去年高位低15至20%才具吸引力。二手方面，預計2,000萬以下物業樓價於上半年跌價5至8%，2,000萬以上豪宅物業下跌幅度較大，將跌8至12%。

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