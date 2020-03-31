樓市去向：張翹楚料今年落成量不達標　撤額外印花稅助解困

政府公布今、明兩年私人住宅預測落成量，較去年實際數字明顯增加，地區分布續以新界為主。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，政府估算未來5年的落成量每年平均達1.96萬伙，但今年受疫情影響，無論施工以至審批入伙紙、滿意紙及銷售均受影響，有機會落成量不達標，相關落成量可能往後推。

其實現時的落成量高企，主要是2017至18年度土地供應量達到高峰，但之後數年土地供應量都減少，預計過了這5年高峰期，就會有斷層出現，除非新界區如古洞等能迎接得上。

他表示，支持政府撤銷額外印花稅，以解市民之急，但估計政府願意走這一步的機會不高，特別是各國開始量化寬鬆，金管局亦減低銀行「逆周期緩衝資本」比率。

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