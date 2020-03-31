遠展啟德商業地申請修訂布局　縮減酒店規模

相關文件顯示，上址佔地約121,377方呎，將建兩幢大樓，分別作酒店及寫字樓之用，是次新計劃的酒店面積為165,930方呎，較舊方案減少約6,297方呎，客房維持440間。相對地，寫字樓面積將增至178,524方呎。

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