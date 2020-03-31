遠展啟德商業地申請修訂布局 縮減酒店規模
2020年03月31日 13:52
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遠東發展(00035)啟德承啟道鄰近啟德體育園商業/酒店地，向城市規劃委員會提出修訂方案，其中作酒店用途的建築物將減少1層，最新為不多於15層高，另外部分酒店樓面撥入寫字樓用途。
相關文件顯示，上址佔地約121,377方呎，將建兩幢大樓，分別作酒店及寫字樓之用，是次新計劃的酒店面積為165,930方呎，較舊方案減少約6,297方呎，客房維持440間。相對地，寫字樓面積將增至178,524方呎。
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