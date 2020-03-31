【全球攬炒】穆迪降美企展望至「負面」　涉51萬億元

外國傳媒報道，評級機構穆迪下調總值6.6萬億美元(約51萬億港元)的美國非金融企業債務評級展望，由「穩定」降為「負面」。當中包括航空業、旅遊業、郵輪業，以及汽車業。穆迪亦表示，油價大幅下滑對能源業也有很大打擊。

該機構指出，下調評級展望主要反映在疫情衝擊下，美國經濟陷入衰退，企業整體遭到打擊，以致違約風險上升，並認為對消費者需求最敏感的企業將面臨最大打擊。

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