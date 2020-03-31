【全球攬炒】穆迪降美企展望至「負面」 涉51萬億元
2020年03月31日 13:59
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，評級機構穆迪下調總值6.6萬億美元(約51萬億港元)的美國非金融企業債務評級展望，由「穩定」降為「負面」。當中包括航空業、旅遊業、郵輪業，以及汽車業。穆迪亦表示，油價大幅下滑對能源業也有很大打擊。
該機構指出，下調評級展望主要反映在疫情衝擊下，美國經濟陷入衰退，企業整體遭到打擊，以致違約風險上升，並認為對消費者需求最敏感的企業將面臨最大打擊。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！