【全球攬炒】聯合國警告4月全球恐陷糧食危機
2020年03月31日 14:00
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，聯合國糧食及農業組織最新警告，新冠肺炎疫情在全球蔓延，致使勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。
該機構稱，除非快速採取行動，保護最脆弱環節，保證全球糧食供應鏈通暢，緩解疫情蔓延對整個糧食體系的影響，否則會面臨糧食危機迫近的風險，並預計最糟糕情況將在4月和5月出現。
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