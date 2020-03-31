【史無前例】耶倫警告美次季經濟勁縮20%　更可能...

外國傳媒報道，聯儲局前主席耶倫周一(30日)表示，由疫情引發的經濟低迷迅速且劇烈，與過去美國遭遇的不同，是前所未有的，估計第2季經濟恐按年大減20%。

她稱，雖然目前無法確定衰退程度，但在最好的情景下，即假設在5月疫情得到控制，可緩解隔離情況，將有機會實現「V形」復甦。其他包括U形、甚至L形都有可能發生，也就是經濟沒有快速反彈，若疫情持續升溫，導致社交距離措施延長，恐對經濟造成更嚴重傷害，引發更多裁員或破產，企業和家庭都將承受巨大傷害。

另外，她估計，美國經濟在今年第2季恐按年收縮20%，也擔心最終導致長期衰退。她支持聯儲局迅速採取行動，以維持信貸市場的流動性，同時也對2.2萬億美元美元刺激計劃表示支持，但警告若企業大幅舉債並非為了生產，而是回購股票並向股東派息的話，恐使美國經濟更難復甦。

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