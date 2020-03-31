【全球攬炒】美、日、歐1億人生計正受威脅

外國傳媒報道，隨着疫情全球大爆發，目前正威脅着美、日、歐1億人就業！

報道稱，在疫情中，許多國家經濟活動陷入停滯，旅遊和餐飲需求急劇減少，酒店休閒、運輸、零售等行業接近停業的情況也變得更普遍。

上述行業的就業人數佔美、日、歐整體就業人數1/4，即超過1億人。如果目前的情況趨於長期化，對就業和消費等實體經濟打擊將難以估計，防止企業破產、緩解就業擔憂的政策成為當務之急。

報道引述歐盟統計局和經濟調查公司CEIC數據指出，雖然酒店休閒、運輸和零售行業佔美、日、歐GDP比率為13%，但其就業人數卻超過1億人。其中，就這3個行業的就業人數在整體佔比而言，日本為26%，低於西班牙的27%，但高於美國的24%。如果各國對營業和外出的限制長期化，就業將變得嚴峻。

另外，聯儲局經濟學家最新估計，美國總就業人數將減少4,700萬，等同於失業率飆至32.1%。

研究指出，目前美國有6,680萬工人處於高裁員風險，主要是銷售、生產、食品準備和服務業。其他研究還發現，有2,730萬人從事高接觸密集型工作，例如理髮師和造型師、空中服務員及餐飲業，這些工人平均估計會損失超過4,700萬個職位，將使美國失業率升至5,280萬人，比上世紀大蕭條的高峰還要糟糕3倍，也比2008年金融海嘯後的24.9%還高。

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