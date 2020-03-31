華爾街預言家：美元恐大幅貶值　步入熊市

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff警告，美元可能大幅貶值，並步入熊市。

他表示，近期市場聚焦於美國股市，並持續憂慮歐美國家的疫情，引發市場擔憂全球經濟停滯，期望全球各國推出大規模刺激政策，使近期美股錄得過山車行情。不過，除此之外，另一更大的難題逐步顯現，但投資者並未注意，就是美元可能暴貶，步入熊市。

美元一旦步入熊市，將給美國經濟帶來更多難題。1970年代美元暴跌了近70%，意味着一切以美元計價的資產貶值，包括股市、債市及房地產等，也意味着利率水平上升，繼而進一步拉低債券價格。相比1970年代，近十年來美元表現將更顯疲弱，美國金融狀況將更糟糕。

回看1970年代美元宣布脫離黃金，為美元大跌的主因所在，不過美元仍為儲備貨幣，1980年代享有發行為全球貨幣的特權。而當前美元可能被踢出儲備貨幣的行列，若預期兌現，那麼，美元僅是一種貨幣而已！

這意味着美國將不得不接受人人都要遵守的同樣經濟規則，意味着若消費者想消費，美國就需進行生產，若需要借貸，就需要儲蓄，而不是「印銀紙」能解決。這將打破大量美國人的「退休夢」，在美元購買力降低的情況下，退休將不僅僅是簡單的選擇，而是那些已退休的美國人需重返工作崗位，那些計劃停止工作的人，需工作至最後。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626