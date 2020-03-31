華大工業大廈等綜合住宅項目　擬減四成單位

馬頭角木廠街9至17號、宋皇臺道90、92及100號，現為華大工業大廈等工廈物業，向城市規劃委員會申請分兩期發展綜合住宅項目，提供567個單位，較舊方案減少393伙，減幅超過四成。

上述地盤佔地90,333方呎，現為綜合發展區，其中木廠街9號作第1期地盤，原先計劃作住宅及安老院舍混合用途，涉及120伙住宅及304個床位，現改為1幢8層高純安老院舍，相關面積約49,946方呎，床位數目維持不變。

至於木廠街及宋皇臺道部分，為第2期發展，舊方案擬建840伙，而最新計劃則興建3幢28層商住物業，總樓面約703,769方呎，提供567個單位。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626