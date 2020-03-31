二手成交：觀瀾雅軒三房戶累減300萬易手
2020年03月31日 14:23
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利嘉閣劉鵬昌表示，馬鞍山觀瀾雅軒3座低層A室，實用面積約1,113方呎，套三房連工人套間隔，附一車位，望海景。2018年中最初開價1,800萬元，日前終以1,500萬元交吉形式沽出，前後累減300萬元，呎價約13,477元。原業主於2002年12月以約413.8萬元購入，持貨17年，現轉手帳面獲利約1,086.2萬元，物業升值約3.6倍。
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