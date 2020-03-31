樓市去向：張聖典料新界樓價受壓

普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，未來落成量側重於新界區屬無可避免，始終市區舊樓重建規模較小，今年經濟環境並不理想，相信新界區樓價有機會受壓。

他又稱，疫情對地盤工程進度或多或少有影響，但認為毋須太擔心，除非政府勒令全線停工。不過，疫情若未能受控，市民置業信心未必可以延續，發展商亦不會貿然推盤，這會是因為疫情而帶出的問題。

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