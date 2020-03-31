【大行報告】吉汽業績符預期 花旗續叫買
2020年03月31日 14:40
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花旗發表報告，吉利汽車(00175)去年錄得純利81.9億元人民幣(下同)，符合市場預期，較該行原本預期高5%；年內收入下跌9%，高於該行原本預期4%，主要是銷售成本下滑，核心EBIT毛利率穩定於7.7%，按年跌4.7個百分點。
該行指，吉汽旗下自由現金流量達50億元，但同時研發等成本急劇上升，並指去年業績屬中性，沒有太多令人意外的地方。花旗維持對吉汽「買入」評級及目標價19.9港元。
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