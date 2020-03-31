【大行報告】大和料吉汽毛利有改善 惟降目標價至16元
2020年03月31日 15:08
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(Getty Images圖片)
大和發表報告，指吉利汽車(00175)去年純利跌約35%，較預期好。吉汽管理層維持今年全年銷售目標141萬輛，推出6款全新車款及其他現有更新車款，雖然新冠肺炎疫情影響首兩個月銷售，但該行亦維持對今年公司的銷售預期。
該行指，因應疫情的不確定性，吉汽管理層預期海外零件供應會於5月起有影響，故有能力在6月管理供應危機。
該行下調對吉汽今、明兩年純利預期6至7%，及毛利預期至18至19%。由於「國六」標準的影響減少，故今年毛利仍有改善，指其去年毛利率為17.4%，相信公司今年盈利仍有9%增長，目標價由17港元降至16港元，維持「買入」評級。
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