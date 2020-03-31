【大行報告】大和料吉汽毛利有改善 惟降目標價至16元

該行指，因應疫情的不確定性，吉汽管理層預期海外零件供應會於5月起有影響，故有能力在6月管理供應危機。

該行下調對吉汽今、明兩年純利預期6至7%，及毛利預期至18至19%。由於「國六」標準的影響減少，故今年毛利仍有改善，指其去年毛利率為17.4%，相信公司今年盈利仍有9%增長，目標價由17港元降至16港元，維持「買入」評級。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626