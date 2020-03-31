穆迪：內地房地產銷售疲軟　復甦步伐仍不確定

穆迪投資者服務公司發表的最新報告指出，受新冠肺炎疫打擊，今年首兩個月，內地房地產銷售同比下降了34.7%。雖然該行預計銷售會逐步隨着包括建築業在內的一般活動在3月回升，但復甦的步伐仍然不確定。

在穆迪評級的內地房地產企業中，3月份的離岸債券發行量僅為37億美元，較去年的平均每月發行量58億美元為低。該行預計到年內餘下時間，內房企業的離岸債券發行量將保持降勢，因大多數房企的可用發行額有限，且市況十分波動。

穆迪預計，今年上半年內房企業的流動性將進一步減弱，但多數評級開發商擁有足夠的流動性以應對銷售下滑。

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