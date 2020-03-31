【全球攬炒】美零售業逾50萬員工放無薪假

外國傳媒報道，美國總統特朗普簽署2萬億美元刺激措施後3天，柯爾百貨(Kohl's)、梅西百貨(Macy's)，以及Gap也因疫情嚴峻，無奈地加入了無薪假行列，使目前美國主要連鎖店放無薪假的員工人數超過50萬。

柯爾發言人表示，該公司員工約12.2萬人，約8.5萬人自本周起開始放無薪假，分屬百貨商店和配送中心的員工，以及百貨商店相關的辦公室職員。該公司店舖約1,159家，仍會持續出貨，也會利用有限人力執行街邊店取。

梅西旗下員工13萬人，惟不願說明有多少員工受影響，僅表示放無薪假的員工若有參加健康保險，將持續享有保險，由公司支付全額保費。

分析師認為，柯爾和梅西是美國零售業中最脆弱的企業，因其流動性資本只夠用5個月，Penney和Nordstrom好一些，擁有足以支撐歇業8個月的現金。

根據美國勞工部數據顯示，該國零售業員工人數近1,600萬，平均年薪約2.4萬美元或時薪11.7美元。

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