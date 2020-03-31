黎明前黑暗？全球航空公司運力狂削逾半　或近見底

由於新冠病毒導致需求下滑，全球航空公司都在停飛。外國傳媒報道，據行業研究公司OAG Aviation Worldwide數據顯示，在上周進一步削減了2,000萬個定期航班座位數目之後，全球航空業目前的運力不到今年1月中旬的一半。

其中，美國和印度分別加速削減了440萬和350萬個座位數目，相當於分別減少了21%和70%的運力。OAG所紀錄的全球範圍運力，也因此創出單周最大百分比降幅。

OAG高級分析師John Grant表示，航空業全球運力花了大約8周的時間，從1.06億下降到9,000萬，又花了兩周降到4,900萬。由於主要市場還將進一步削減運力，這數字可能下降到接近4,000萬，惟這水平可能標誌着出現復甦迹象的轉捩點。

據國際航空運輸協會稱，航空公司今年可能損失2,520億美元的收入。該協會的最新預估是其先前估計損失的兩倍以上，反映航空業面對比以往任何時候都更嚴峻的危機，該行業處在急劇螺旋式下行趨勢之中。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626