英國監管局擬叫停銀行派息 傳滙豐已就此作討論

消息人士指，滙控管理層於上周末已就是否停派股息作出討論，目前決定等待監管機構的進一步行動。

據指當歐洲央行上周要求，歐元區銀行於今年10月前停止股息支付及進行股份回購後，促使英國審慎監管局改變原來讓銀行如常派息的立場。

TwentyFour Asset Management投資經理Eoin Walsh預計，英倫銀行將於當地周二(31日)完結前公布，與歐洲央行相似的措施以限制銀行派息及回購等。

滙控及英國審慎監管局均未有置評。

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