英國監管局擬叫停銀行派息 傳滙豐已就此作討論
2020年03月31日 15:43
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英國《金融時報》引述消息指，包括滙豐控股(00005)在內的多間英國銀行預計，英國審慎監管局將叫停銀行支付未來數周內派發的股息，涉資75億英鎊，以提高新冠肺炎爆發期間銀行的資本水平。
消息人士指，滙控管理層於上周末已就是否停派股息作出討論，目前決定等待監管機構的進一步行動。
據指當歐洲央行上周要求，歐元區銀行於今年10月前停止股息支付及進行股份回購後，促使英國審慎監管局改變原來讓銀行如常派息的立場。
TwentyFour Asset Management投資經理Eoin Walsh預計，英倫銀行將於當地周二(31日)完結前公布，與歐洲央行相似的措施以限制銀行派息及回購等。
滙控及英國審慎監管局均未有置評。
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