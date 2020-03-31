保監局：4月起調整保費徵費率 一般保單上限4250元
2020年03月31日 15:44
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保險業監管局宣布，由周三(4月1日)起，保費徵費率將調整至每保單年度保費的0.085%。人壽保險保單的徵費上限為85元，一般保險保單則為4,250元。
保監局表示，除獲法例豁免的保單外，保費徵費適用於所有新造或現行的人壽保險及一般保險，例如旅遊保險、汽車保險、財產保險等保單。投保人在繳付保費時，須同時繳付保費徵費，保監局將透過保險公司向投保人收取徵費。
保監局續指，為減低對投保人的影響，保費徵費率會以循序漸進方式，逐步調整至明年4月1日達到0.1%的目標水平。
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