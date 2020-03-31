又一虛擬銀行試業！螞蟻銀行暫接受員工邀請親友參與
2020年03月31日 15:44
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另一虛擬銀行螞蟻銀行(香港)發言人表示，該行周二(31日)正式開始試業，並以香港金融管理局監管的金融科技監管沙盒(FSS)進行，現階段只接受銀行員工邀請的親友參與，預期將有數百位受邀人士參加。
完成試業後，銀行會繼續下一輪的籌備工作，有明確的正式開業時間會再公布。
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