滙豐推「滙豐機滙」測試版 中小企可共享營商心得
2020年03月31日 15:45
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滙豐宣布，周二(31日)推出為中小企而設的共享平台「滙豐機滙」測試版，開放予所有中小企、初創公司以至有意創業者匯集營商心得。本周起，有興趣的中小企可於「滙豐機滙」登記參加「百分百擔保特惠貸款」網上研討會及Zoom視像會議。
另外，「滙豐機滙」設有知識庫，範疇包括金融、市場營銷、法律及科技等。目前，平台已上載近500篇原創文章，並會定期新增內容，例如企業申請「百分百擔保特惠貸款」的建議。
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