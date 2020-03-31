新冠肺炎：全球首季併購「冰封」　4年最少

外國傳媒報道，全球首季併購活動降至2016年以來最低，主因是疫情重創經濟。

報道指出，由於疫情對經濟的破壞性衝擊在3月愈發明顯，使全球首季併購活動銳減28%至2016年以來最低，其中，美國首季交易活動按年減半至2,520億美元，使全球交易量從去年同期的9,640億美元降至6,980億美元。

另外，亞洲交易量按年減少17%至1,429億美元；歐洲交易量則增加逾一倍至2,320億美元，主因是在疫情開始重創歐洲經濟之前的幾周，敲定了幾宗大型併購方案。

個案方面，俄羅斯使用其國家財富基金為本季度最大規模的交易融資，以390億美元收購國內最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行的交易；其他大宗交易包括保險經紀商Aon以300億美元全股票收購競爭對手Willis Towers Watson，以及由私募股權牽頭、對蒂森克虜伯(ThyssenKrupp)電梯業務進行的180億美元收購交易。

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