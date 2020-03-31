牛頭角「租」殃！得寶跌破萬元　淘大創近3個月低

租市受壓，市區大型屋苑，近日連錄月租低於1萬港元租務個案。香港置業譚征表示，3月份牛頭角得寶花園錄約13宗租賃成交，至少3宗成交月租不足1萬港元。其中H座一個高層單位，實用面積253方呎，僅以月租9,300元租出，呎租36.8元。

另一個G座中高層同面積單位，月租約9,500元，呎租37.5元。由於上述兩個單位座向地盤，日後或會受工程影響，故成交月租較低。屋苑現時租盤月租開價，由約1萬元起。

而同區淘大花園L座一個低層單位，實用面積356方呎，以月租僅1.05萬元租出，料屬至少近3個月以來最低月租，呎租約29.5元。

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