傳阿里擬購內地快遞公司韻達至少10%股份

報道指，阿里巴巴希望由韻達控股股東，創始人夫婦聶騰雲、陳立英手中收購股份。他們持有韻達52.19%股份。按照現時價格計算，阿里巴巴收購金額至少達到7.9億美元(約61億港元)。

報道又引述另一名消息人士透露，阿里巴巴最高收購股份比例或達到15%。

阿里巴巴現時已持有內地多間大型快遞公司的股權，包括圓通、中通，申通等。

韻達總部位於上海，於2016年完成借殼上市，公司是通過菜鳥與阿里巴巴進行合作的幾間快遞公司之一。

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