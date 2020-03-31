傳阿里擬購內地快遞公司韻達至少10%股份
2020年03月31日 15:54
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據外媒報道，阿里巴巴(09988)計劃收購內地快遞公司韻達控股至少10%股份，若成事，將會成為對內地大型快遞企業進行的第5筆投資。兩間公司都對有關消息不予置評。
報道指，阿里巴巴希望由韻達控股股東，創始人夫婦聶騰雲、陳立英手中收購股份。他們持有韻達52.19%股份。按照現時價格計算，阿里巴巴收購金額至少達到7.9億美元(約61億港元)。
報道又引述另一名消息人士透露，阿里巴巴最高收購股份比例或達到15%。
阿里巴巴現時已持有內地多間大型快遞公司的股權，包括圓通、中通，申通等。
韻達總部位於上海，於2016年完成借殼上市，公司是通過菜鳥與阿里巴巴進行合作的幾間快遞公司之一。
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