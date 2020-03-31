【全球攬炒】華爾街最佳亞洲專家警告：別奢望V彈

外國傳媒報道，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新警告，美國正陷入前所未有的衰退，第2季急遽下跌將是二次世界大戰以來最勁，對美國經濟而言是突然停頓。

他指出，疫情最終會得到解決，但經濟復甦並不會V彈，因市場可以重新投產，但人們仍然會害怕和不願意社交和消費，因此，之後是否真的可以重振消費呢？再加上失業率上升，將導致消費支出下降。

他補充，若中小企損失的時間愈長，他們愈難重建舊有商業模式來重新招聘。

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