【市後重點睇】紐油彈逾5%　道期升121點

美匯指數升上99.5，離岸人民幣(CNH)企7.1027，港匯處7.7532，美元兌日圓處108.42，歐元兌美元跌至1.0988，英鎊企1.2326。金價守1,615美元。國際油價回升，布油漲2.7%至23.38美元，紐油升5.5%至21.2美元。道指期貨升121點。

●市後關注點

-17:00 歐元區3月消費物價指數(CPI)

-21:00 美國1月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-21:45 美國3月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國3月消費者信心指數

●恒生指數收市升428點或1.85%，至23,603點；國企指數升192點或2.05%，報9,594點。主板成交逾1,133億港元。今年首季，恒指累跌4,586點或16.2%，國指則跌1,573點或14%。

●A股快報：滬綜指季挫9%，創業板指累漲4%。

●亞洲股市：日股跌0.8%，韓股升逾2%。

●人行馬駿：建議今年不設中國GDP增長目標。

●又有虛擬銀行試業！天星銀行港元活期存款年利率1厘；螞蟻銀行暫接受員工邀請親友參與。

●中國經濟：

-內地3月製造業PMI抽升，唔代表經濟回暖？

-內地3月製造業實現V彈，重回擴張態勢。

-莊太量不認同世銀估今年GDP僅2.3%。

-林俊泓指PMI數據反彈後會再急跌。

-澳新銀行：內地經濟30年來最差，救市規模料達6萬億人民幣。

●世界最大黃金買家收手！俄羅斯央行4月起停止買金。

●新冠肺炎：

-深圳控股下調全年可售貨值至360億人民幣。

-貝萊德料經濟復甦後將現「巨大機遇」。

-聯合國籲國際斥19.5萬億助發展中國家。

-世銀料今年中國經濟增速最悲或降至0.1%。

-全球首季併購「冰封」，4年最少。

●【全球攬炒】

-穆迪降美企展望至「負面」，涉51萬億元。

-聯合國警告4月全球恐陷糧食危機。

-美零售業逾50萬員工放無薪假。

-美、日、歐1億人生計正受威脅。

●【史無前例】耶倫警告美次季經濟勁縮20%，更可能...

●【大行報告】

-大和料吉汽毛利有改善，惟降目標價至16元。

-吉汽業績符預期，花旗續叫買。

●黎明前黑暗？全球航空公司運力狂削逾半，或近見底。

●英國監管局擬叫停銀行派息，傳滙豐已就此作討論。

●保監局：調整保費徵費率，一般保險保單上限4250元。

●差估署：去年港私宅落成量大減35%，空置率降至3.7%。

●差估署：2月私宅售價指數按月挫2.1%，連跌3個月。

●樓市去向：

-張翹楚料今年落成量不達標 撤額外印花稅助解困。

-陳永傑指政府應趁早撤辣 助二手物業流轉。

-郭子威料下半年才回穩。

-伍冠流指現時入市「無肉食」。

-吳龍飛料數月後價格至少跌15%。

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