【市後重點睇】紐油彈逾5%　道期升121點

2020年03月31日 16:16
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數升上99.5，離岸人民幣(CNH)企7.1027，港匯處7.7532，美元兌日圓處108.42，歐元兌美元跌至1.0988，英鎊企1.2326。金價守1,615美元。國際油價回升，布油漲2.7%至23.38美元，紐油升5.5%至21.2美元。道指期貨升121點。
    ●市後關注點
    -17:00 歐元區3月消費物價指數(CPI)
    -21:00 美國1月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
    -21:45 美國3月芝加哥採購經理指數(PMI)
    -22:00 美國3月消費者信心指數
    ●恒生指數收市升428點或1.85%，至23,603點；國企指數升192點或2.05%，報9,594點。主板成交逾1,133億港元。今年首季，恒指累跌4,586點或16.2%，國指則跌1,573點或14%。
    ●A股快報：滬綜指季挫9%，創業板指累漲4%。
    ●亞洲股市：日股跌0.8%，韓股升逾2%。
    ●人行馬駿：建議今年不設中國GDP增長目標。
    ●又有虛擬銀行試業！天星銀行港元活期存款年利率1厘；螞蟻銀行暫接受員工邀請親友參與。
    ●中國經濟：
    -內地3月製造業PMI抽升，唔代表經濟回暖？
    -內地3月製造業實現V彈，重回擴張態勢。
    -莊太量不認同世銀估今年GDP僅2.3%。
    -林俊泓指PMI數據反彈後會再急跌。
    -澳新銀行：內地經濟30年來最差，救市規模料達6萬億人民幣。
    ●世界最大黃金買家收手！俄羅斯央行4月起停止買金。
    ●新冠肺炎：
    -深圳控股下調全年可售貨值至360億人民幣。
    -貝萊德料經濟復甦後將現「巨大機遇」。
    -聯合國籲國際斥19.5萬億助發展中國家。
    -世銀料今年中國經濟增速最悲或降至0.1%。
    -全球首季併購「冰封」，4年最少。
    ●【全球攬炒】
    -穆迪降美企展望至「負面」，涉51萬億元。
    -聯合國警告4月全球恐陷糧食危機。
    -美零售業逾50萬員工放無薪假。
    -美、日、歐1億人生計正受威脅。
    ●【史無前例】耶倫警告美次季經濟勁縮20%，更可能...
    ●【大行報告】
    -大和料吉汽毛利有改善，惟降目標價至16元。
    -吉汽業績符預期，花旗續叫買。
    ●黎明前黑暗？全球航空公司運力狂削逾半，或近見底。
    ●英國監管局擬叫停銀行派息，傳滙豐已就此作討論。
    ●保監局：調整保費徵費率，一般保險保單上限4250元。
    ●差估署：去年港私宅落成量大減35%，空置率降至3.7%。
    ●差估署：2月私宅售價指數按月挫2.1%，連跌3個月。
    ●樓市去向：
    -張翹楚料今年落成量不達標　撤額外印花稅助解困。
    -陳永傑指政府應趁早撤辣　助二手物業流轉。
    -郭子威料下半年才回穩。
    -伍冠流指現時入市「無肉食」。
    -吳龍飛料數月後價格至少跌15%。
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