【fb直播】港股4月運程？

隔晚美股做好，加上內地製造業採購經理指數(PMI)好過預期兼重回擴張水平，以及憧憬內地將會大幅放水，港股周二(31日)以近全日高位收市，升428點，收報23,603點；總結3月份，港股累跌2,526點或9.6%，而首季更大幅下瀉4,586點或16%，港股4月份有望回升？又有咩因素要留意？

國際油價亞洲市段反彈，三桶油及相關ETF有追捧，不過環球新冠肺炎疫情未受控，原油需求大減，加上沙特或進一步增產，追貨風險高？

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