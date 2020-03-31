梁志堅：已建議各地產商減租　惟不可強迫

受疫情肆虐影響，香港零售陷入「冰河時期」，媒體引述地產建設商會主席梁志堅指，各地產商已為旗下商店提供租金減免，商會分別以開會、去信及發電郵形式，建議會員為租戶減租，強調失去租戶是發展商的「切身之痛」。

他透露，會員減租幅度已達三至五成，但難「一刀切」，又形容商會是「無牙老虎」，不可強迫會員減租，但相信會員做事公道，會按公會建議個別處理。他提到，由於部分中小發展商向銀行進行按揭貸款，故有其困難，難以提供大幅度租金減免。

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