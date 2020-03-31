4月期指收報23720點　高水117點

4月期指全日收報23,720點，升706點，高水117點，成交112,848張，未平倉合約127,155張。5月期指收報23,565點，升671點，低水38點，成交141張。

4月國期收報9,634點，升283點，高水39點，成交93,154張，未平倉合約205,270張。5月國指收報9,564點，升243點，低水31點，成交1,623張。

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