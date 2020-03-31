華僑永亨：3大原因助港匯呈強　短期料上試7.75

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，年初至今港元匯價表現已跑贏大多數貨幣，目前正朝強方兌換保證7.75進發。港匯現報7.7530。

李表示，港元轉強主要由3個原因帶動，季結臨近提高銀行吸納資金需求，以進行「櫥窗粉飾」。第二，港美息差持續導致套息交易活動，投資者賣出收益率較低的美元，並買入港元。第三，內地資金持續流入香港股票市場。

她預計，季結告一段落後，若美元流動性緊張進一步緩解，港元拆息或會隨美息回落，由於香港銀行體系總結餘規模細小，港息下跌速度將較為緩慢。受港美息差及美元回軟影響，港匯有機會於短期內上試7.75。

然而，於新冠肺炎受控以提振市場風險偏好，並為香港帶來大量資本流入之前，料港匯無法維持於7.75水平。因此，銀行體系總結餘不會激增，另一個月期或以上的港元短期內不會跌穿0.5%。

不過，李氏補充，於聯繫匯率制度下，中長期而言港息將趨美國聯邦基金的目標利率，預計港息最終將接近零。

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