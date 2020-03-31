2月份零售業銷貨額按年暴跌44%　歷來最大跌幅

新冠肺炎疫情重挫香港各行各業，零售業首當其衝。政府統計處今日(31日)公布2月份的零售業銷貨額統計，臨時估計總額為227億港元，較去年同月下跌44%，為連跌13個月。今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌31.8%。

扣除期間價格變動後，今年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌46.7%。與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌33.9%。

跌幅最大的為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值按年大跌58.6%，其次是服裝，按年下跌49.9%；緊隨其後的是藥物及化妝品，按年下跌42.7%。整體只有超級市場貨品及燃料的銷貨價值上升，超市貨品今年首2個月與去年同期比較，上升11.1%；燃料銷貨價值則上升6.5%。

政府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，並為有紀錄以來的最大單月跌幅。這主要反映新冠肺炎疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊。今年首兩個月合計，零售業銷貨量按年大幅下跌33.9%。

發言人指出，新冠肺炎全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

政府今早形容，本港面對的打擊史無前例，2月份零售銷售數據錄得有記錄以來的最大跌幅，飲食和零售業面對困難。港府將啟動第2輪的「防疫抗疫基金」，再次動用數以百億元的款項，為水深火熱的行業和員工提供適切的協助，並與相關持份者的會面。政府早前與地產建設商會開會，呼籲業主減租，和商戶共度時艱，政府亦會檢視旗下出租商舖，探討進一步的減租空間。

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