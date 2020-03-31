證監會對華晉證券資產管理前負責人施加制裁

香港證監會禁止華晉證券資產管理前行政總裁及負責人員蕭健強重投業界，為期28個月。華晉前負責人員及交易主管屈顯邦亦被暫時吊銷牌照，為期7個月。

證監會對蕭採取的紀律行動源於他在2017年因進行非法賣空而被判刑事罪名成立，以及證監會因華晉在2014年1月至5月期間在賣空及交叉盤買賣方面，犯有內部監控缺失及違反監管規定，而對該公司作出處分。

證監會的調查發現，蕭在關鍵時間內，透過其個人帳戶及一名客戶的委託帳戶，就21隻上市證券發出199項非法賣空指令，但他向華晉及該客戶隱瞞有關事宜。蕭亦利用該客戶授予的全權委託權，在該客戶不知情的情況下，透過其個人帳戶及該客戶的帳戶，就8隻上市證券進行9宗交叉盤買賣，當中有8宗的執行價與有關股份的按盤價，相比對蕭有利而對該客戶不利。

證監會認為，蕭及屈沒有履行其作為華晉的高級管理人員的職責，以及他們的缺失導致華晉在監察僱員交易、監督委託帳戶及避免利益衝突方面的內部監控措施失效，影響了華晉以客戶最佳利益的態度行事及確保市場廉潔穩健的能力。

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