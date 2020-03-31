勢重演上次海嘯走勢！瑞信看好金價創歷史新高

外國傳媒報道，瑞信看好金價能突破每安士1,921美元，創歷史新高！

該行對金價長期看好，因金價在回到200天線後，守住了關鍵的1,446至1,452美元支持區域。在2008年金融海嘯時，黃金市場也是在最初先跌，然後在美國聯儲局進場干涉後開始大幅回升，最終在歷史性的牛市中創下新高。

需要注意的是，實際利率已不再上升了，令這次黃金很可能會重演2008年至2009年的走勢。從技術上看，目前黃金上升的阻力在1,700美元，下方支撐在1,450美元；該行表示，在突破1,700美元阻力後，下一阻力就是1,734美元，之後是1,796至1,803美元。

向下方面，一旦金價失守1,446至1,452美元，下一個支持位為1,348至1,374美元。

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