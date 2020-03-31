維港頌大幅減租6500元獲承接　月租2.3萬元

中原林龍南表示，北角維港頌6座中層B室，實用面積437方呎，一房間隔，業主原先叫租29,500元，疫情轉趨嚴重，即大幅減價6,500元或22%，以23,000元將單位租出，呎租約52.6元，是次租金較對上同類低層單位平2,000元。業主於2017年4月以1,204萬元買入，持貨3年，租金回報約2.3厘。

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