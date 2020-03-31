金管局：2月港元存款失337億元　人民幣增逾4%

香港金融管理局公布，2月份認可機構的存款總額微跌0.1%。其中港元存款下跌0.5%，至6.92萬億元；外幣存款總額則上升0.3%，至6.82萬億元。另外，2月香港人民幣存款上升4.3%，至6,387.36億元人民幣。

數據顯示，2月份貸款與墊款總額上升0.5%，至10.5萬億元，其中在香港使用的貸款按月增加0.9%，在香港境外使用的貸款則跌0.3%。由於港元存款下跌，同時港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由1月底的89.4%，微升至2月底的89.9%。

2月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告下跌0.5%，與去年同期比較則分別上升1.9%及1.8%。

金管局表示，按月貨幣統計數字或受各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動等影響而出現波動。

星展銀行(香港)經濟師謝家曦展望，3月份美國大手劈息，使港美息差顯著擴闊，預計套息活動將帶動資金由美元流至港元，有助月內港元存款回升。另外，中國人民銀行的減息行動遠較美國溫和，人民幣資產利率相對美元高企，相信3月份人民幣存款亦會進一步增加。

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