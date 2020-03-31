金管局：2月住宅按揭新貸減6.4%　H按佔比急升

香港金融管理局公布，2月份的住宅按揭新申請貸款個案按月減少6.4%，至8,536宗。月內新批按揭貸款額下跌5%，至237億元，當中一手及二手市場交易批出的貸款分別減少2.1%及1.9%，而轉按交易批出的貸款則大跌15.5%，至48億元。

數據顯示，2月份新取用按揭貸款額按月減少約兩成，至187億元。2月底未償還按揭貸款總額增加0.4%，至1.45萬元，而按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.03%，經重組貸款比率則維持於接近0%。

以香港銀行同業拆息(H)作為定價參考的新批按揭貸款佔比，由1月份的80.2%，上升至2月的87.1%；至於最優惠貸款利率(P)的佔比則由1月的16.7%，下降至2月份的10.2%。

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