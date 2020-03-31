首季工商舖買賣僅605宗歷來最少　料次季續處低位

中原(工商舖)表示，今年第一季暫時錄得約605宗工商舖物業買賣成交，總金額約102.57億元，分別按年下跌48.4%及70%，成交宗數對比過去4個逆境時期，包括沙士、金融海嘯、工商舖加辣以及去年的社會不穩時期，今季成交宗數為歷來最低。而由於政府新推限制人群聚集措施，加上市民防疫意識提升，預料第二季工商舖買賣交投會處於低位，價格則會持續尋底，下調幅度約10至30%不等。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，本港經歷大半年的社會運動後，新一年原以為有新轉機，誰料新冠肺炎疫情短時間內爆發，加上環球股市大幅波動，投資者心態普遍趨審慎，保留實力作長遠投資。據該行數據，今年第一季截至3月27日共錄得約11宗逾億元成交個案，與上季13宗相若，至於總成交金額則錄約33.13億元，按季急跌逾六成，可見工商舖物業價格有回落趨勢。

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