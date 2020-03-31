西九四小龍3月交投暢旺　昇悅居錄9宗買賣

中原程智聰表示，長沙灣西九四小龍3月交投暢旺，錄得31宗買賣，遠超上月全月19宗交投量，其中昇悅居本月錄9宗，平均實用呎價16,245元。其中3座高層E室，實用面積460方呎，兩房間隔，享園景，屬疑似事故單位，買賣雙方議價後，以563萬元易手，呎價12,239元。

新買家為外區客，見單位做價吸引，明白單位為疑似事故單位，考慮片刻亦決定入市自用。原業主於2009年6月以250萬元入市單位，持貨近11年，現轉手帳面獲利313萬元離場，單位升值逾1.2倍。

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