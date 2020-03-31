【零售浩劫】謝瑞麟發盈警　正重整零售網絡

2020年1月起，新型冠狀病毒肆虐，重創零售業，令本已受持續的香港本地社會動盪和中美貿易摩擦升溫影響而疲弱的香港及中國內地經濟雪上加霜。集團的營業額持續下跌，更於2020年2月(零售業傳統旺季的月份)錄得回顧期內最疲弱的整體銷售，預期按年下跌約88%。

為減輕香港本地社會動盪及新型冠狀病毒全球爆發所帶來的經濟影響，集團將繼續沿用多項自2019年8月起實施的節省成本措施和採取積極的營運策略，並繼續與業主商討豁免租金或減租將集團成本效益最大化。

集團亦精簡業務營運，以降低所有成本和支出，並正在重整零售網絡(包括關店)使盈利貢獻到可持續水平。董事會認為，集團已為應對當前不利環境做好準備。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626