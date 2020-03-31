恒大內部銷售目標8千億人幣　冀2022年達1萬億

許續指，「高增長」是銷售的增長，雖然年初對外公布全年銷售目標6,500億元人民幣(下同)，但內部目標是8,000億元，意味內部全年目標將較去年銷售額6,010.6億元按年大增33.09%。許又期望，至2022年能實現年增長1萬億元的銷售。

至於「控規模」即未來3年期望每年減少土地儲備3,000萬平方米，三年減少9,000萬平方米，把總土地儲備控制在2億平方米左右。目前土地儲備2.93億平方米，其中67%布局在一、二線城市。

許家印指出，透過高銷售增長、土地儲備負增長，最終可以實現「降負債」。期望未來3年，每年有息負債減少1,500億元，期望至2022年，總體負債規模降到4,000億元以下。

問到公司為何提出該項戰略計劃，董事局副主席兼總裁夏海鈞解釋，房地產的黃金20年已經過去，「買了土地就能賺大錢的時代已經沒有了」，行業應該回歸實體經濟的屬性。

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