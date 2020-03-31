全球經濟復甦似甚麼？愛爾蘭最大證券商話「Nike形」
2020年03月31日 17:45
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，管理超過140億歐元資產的愛爾蘭最大證券商Davy預計，疫情不會永遠存在，全球經濟勢必復甦，形態將是「勾型」，即像Nike的商標。
Davy財富管理業務首席投資官Donough Kilmurray表示，病毒不會永遠存在，全球經濟會復甦，惟V形太樂觀，L形則太悲觀。
該機構私人客戶部門的股票業務負責人Aidan Donnelly認為，未來金融市場仍會有更多波動，但問題是不知道會否像之前「通殺」，故建議投資者不要斷估，反彈時可將資金流向優質個股。
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