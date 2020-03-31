全球經濟復甦似甚麼？愛爾蘭最大證券商話「Nike形」

外國傳媒報道，管理超過140億歐元資產的愛爾蘭最大證券商Davy預計，疫情不會永遠存在，全球經濟勢必復甦，形態將是「勾型」，即像Nike的商標。

Davy財富管理業務首席投資官Donough Kilmurray表示，病毒不會永遠存在，全球經濟會復甦，惟V形太樂觀，L形則太悲觀。

該機構私人客戶部門的股票業務負責人Aidan Donnelly認為，未來金融市場仍會有更多波動，但問題是不知道會否像之前「通殺」，故建議投資者不要斷估，反彈時可將資金流向優質個股。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626