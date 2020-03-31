愈睇愈悲！高盛：美次季經濟料縮34%　失業率15%

外國傳媒報道，美國華爾街大行之一高盛最新修訂預測，估計美國經濟第2季收縮會更深。

該行指出，隨着疫情衝擊企業，引發了大規模的失業潮，預計美國經濟將經歷較之前預期更深的衰退，第2季萎縮料34%，此前估計為24%。到今年中，失業率將從之前估計的9%激增至15%。

不過，預計第3季將有更強勁復甦，GDP會大幅擴張19%，到年底時將補回經濟產值下降的半數以上。

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