貪婪時機到？新興市場之父：已開始大舉買股

外國傳媒報道，年屆83歲、曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)透露，有迹象顯示目前是撈底時機，已開始大舉買入被低估的股票，相信某些公司已準備從股市低谷反彈。

他說：全世界的大型指數與我們過去所見到的並無太大差別。若回看1987年以來的熊市，就會發現平均跌幅約50%，從高峰到谷底平均不到3年時間。因此，看起來，我們可能正接近這次的終點，因我們已從底部反彈。」他指的是MSCI巴西、土耳其和印度等指數，這些大型指數自年初以來已累瀉24至49%。

他又說：「這些數字並未像整體長期平均水平那麼糟糕，我們可能需要再等一會，看看是否已見底，但當人們問我此時是否買入，我的想法是：如果看到價廉物美的股票，就應該買，因為我們可能已見底了，這次的區別是龐大的紓困計劃正對市場注入資金，只要看到現金大舉流入市場，股票就會郁動。」

他的個人投資正增加對醫療保健、製藥公司的倉位。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626