小米去年少賺25%不派息　智能手機銷量1.24億部

2019年，小米各項業務均呈現穩定增長，其中，第4季收入565億元，按年增長27.1%，經調整淨利潤達23億元，按年增長26.5%。期內集團全面推動「手機+AIoT」雙引擎戰略，並取得顯著效果。根據Canalys資料，第4季在全球前5大智能手機廠商中出貨量按年增速名列首位。

2019年12月，MIUI月活躍用戶數達到3.09億，按年增長27.9%。同時，作為全球領先的消費類IoT物聯網平台之一，集團不斷擴大優勢，接入平台的設備數量不斷上升。截至2019年12月31日，已連接的IoT設備(不包括智能手機和筆記本電腦)數量達2.34億，按年增長55.6%。人工智能助理「小愛同學」的月活用戶數於2019年12月達到6,040萬，按年增長55.7%。

2019年，集團繼續拓展全球市場，全年境外市場收入912億元，按年增長30.4%，佔總收入的44.3%。截至2019年12月31日，集團的產品在全球銷往90多個國家和地區。根據Canalys的統計，2019年集團在45個國家和地區的智能手機出貨量排在前5位。

2019年，智能手機部分的收入達1,221億元，按年增長7.3%，其中，第4季智能手機部分的收入達308億元，按年增長22.8%。2019年，集團的智能手機銷量達1.24億部，第4季的智能手機銷量達到3,260萬部，按年增長30.5%。

去年集團的智能手機平均售價(ASP)按年上升了2.2%。智能手機分部的毛利率從2018年的6.2%提高到2019年的7.2%。2020年，集團將着重發展5G手機市場，並在高端手機市場持續發力，使ASP將保持上升趨勢。

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