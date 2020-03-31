新冠肺炎：希瑪眼科未能準確估計疫情影響

不過，他提到，隨着疫情在中國受控，病人開始回流，深圳診所已復診超過一周，目前接診是日常約5至6成。至於在深圳、珠海、廣州、惠州開設新醫院安排暫不改變，由於在新冠肺炎疫情、中美貿易戰及經濟下行的情況下，中國不同的地方政府更歡迎企業投資，甚至有可能加快文件處理。

林順潮又指，日後將更多以合資的形式擴充規模，以加快回本及降低成本。目前手頭上有不少好的項目，預期最快將會在今年第4季以合資形式開展首個項目。

他透露，已獲深圳衛健委批准，將於今年5月可展開網上診斷服務。病人在網問診後，如需進一步治療、手術等，將轉介到醫院處理，並可增加收入。

該公司去年純利4,143.5萬元，按年減少2.67%。林順潮解釋，期內收購昆明1間眼科醫院，及上海1間眼科醫院和3間診所，前期營運產生虧損所拖累，強調隨着營運持續，利潤將會提升。

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