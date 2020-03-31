富豪．山峯洋房連兩個車位5800萬售出
2020年03月31日 18:51
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百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛售出10號獨立屋，實用面積2,233方呎，花園面積658方呎，天台則為393方呎，連兩個車位成交價5,800萬元，呎價25,974元，成交期為720日。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於今年第一季的銷售成績令人滿意，無論獨立屋或分層戶均受買家歡迎，3個月內共套現約3.7億元。
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