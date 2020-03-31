渣打料香港經濟今年衰退4.8%　零售市道未來數月仍艱難

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港2月份的零售銷售數據比市場一般預期的還要差，反映了新型肺炎對零售市場的嚴重打擊，以及農曆新年的季節性影響，該行預計零售市場在未來幾個月的日子仍會相當艱難。

因應肺炎個案上升，政府推出更嚴厲的措施減少社交接觸，加上資產市場質素轉差、市場情緒疲弱而影響消費意欲，以及失業率上升等，都會進一步打擊零售市場的表現。全球經濟衰退亦會阻礙本地經濟復甦，該行預計香港經濟今年將會按年衰退4.8%。

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