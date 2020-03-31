準新婚客500元「落訂」！斥522萬購葵涌中心
2020年03月31日 19:11
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葵涌中心
二手盤源減少，買家繼續以「奇招」搶盤。中原許偉業稱，葵涌中心高層E室，實用面積351方呎，兩日前以530萬港元放售。準新婚客睇樓多時，參觀上址後即時議價，終達成協議以522萬元成交。
由於新買家未有帶同支票睇樓，又恐原業主會反口，即場以現金500元「落訂」，並在半小時內極速來回住所，取支票再付逾14萬元臨時訂金，成功以每方呎價14,872元入市。
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