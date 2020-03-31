貪婪時機到？全球最強「大鱷」狂削歐股淡倉

外國傳媒報道，沽空數據分析網站Breakout Point指出，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)正進一步削減沽空歐洲公司的淡倉。

該基金在3月21日至3月27日一周，繼續削減沽空的43家歐洲公司淡倉，目前它持有的43家歐洲公司的淡倉，全部降至公司股份比例的0.5%以下，低於披露基準。

在「大鱷」食胡下，歐美股市正連續反彈。橋水創辦人就是人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)。

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