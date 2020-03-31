樓價UPDATES：二手續調整　各區皆錄劈租個案

香港樓市走勢向下，各區部分屋苑出現劈租個案，其中北角維港頌及旺角利奧坊．凱岸分別出現劈租個案，後者月租險守萬元關。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角維港頌6座中層B室，實用面積437方呎，1房間隔，業主叫租29,500元，見肺炎疫情轉嚴重，即大幅減價6,500元或22%，以23,000元租出，呎租53元，是次租金較對上同類低層單位平2,000元。

●赤柱旭日居4座C室，單位實用面積約855方呎，為三房套連士多房間隔，外望享優美海景。單位近日以48,000元獲承租，呎租約56元。

●北角尚譽高層C室，實用面積170方呎，開放式間隔，座向北面，外望景觀開揚，獲區外上車客以470萬元承接，呎價27,647元。原業主於2016年9月購入上址作投資用途，當時作價424萬元，持貨3年多滿SSD期沽售，帳面獲利46萬元，單位期內升值11%。

●天后站栢景臺1座低層E室，實用面積949方呎，3房連工人房間隔，座向南面望樓景，獲區外換樓客以約2,300萬元承接，呎價24,236元。

●西灣河逸濤灣1座高層B室單位，實用面積約為554方呎，為兩房間格，四正實用，原業主叫價約1,380萬元，議價後減至約1,212萬元成交，呎價約21,877元。

－－－－－－

九龍區

●旺角利奧坊．凱岸2座低層D室，開放式間隔，向東南望開揚景，實用面積約197方呎，業主以約1.2萬元放租僅約2星期即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元或約17%，以1萬元租出，實用呎租約50.8元。

●大角咀港灣豪庭3座頂層單位，2房間隔，向西南望海景，實用面積約344方呎，並連天台，業主以約1.65萬元放租僅約2星期即吸引區內客洽詢，雙方議價後輕微減價500元，以1.6萬元租出，呎租約46.5元。

●大角咀柏景灣10座高層E室，實用面積471方呎，2房間隔，座向東北，望市區景，以986萬元成交，呎價20,934元。

●長沙灣昇悅居3座高層E室，實用面積460方呎，採兩房間隔，單位享園景，買賣雙方議價後，以563萬元易手，呎價12,239元。

●奧運浪澄灣7座中高層E室，實用面積560方呎，屬2房間隔，望海景，間隔企理，單位原叫價1,380萬元，因應市況調減180萬，以1,200萬元成交，呎價約21,429元。

●新蒲崗譽‧港灣6座中層D室，實用面積549方呎，兩房間隔，享山景，最初開價990萬元，放盤僅4天，現降價32萬元，以958萬元易手，呎價17,450元。

－－－－－－

新界區

●屯門叠茵庭9座高層A室，實用面積381方呎，兩房一廳，區內分支家庭客以1.03萬元「即睇即租」，呎租27元。

●屯門豫豐花園10座高層G室，實用面積450方呎，兩房一廳，獲區內客以1.18萬元租用，呎租26.2元。

●馬鞍山薈朗2座中層A02室，實用面積221方呎，開放式間隔，座向西面，外望景觀開揚。單位原開價450萬元，放盤9個月，減價45萬元，減幅達一成，成功以405萬元成交，呎價18,326元。

●大圍翠景花園2座中層G室，實用面積662方呎，3房1套間隔，原開價923萬元，放盤3個月，減價28萬元，減幅3%，最終以895萬元易手，呎價13,520元。

●粉嶺囍逸2座高層C室成交，實用面積300方呎，1房間隔，外望舊墟開揚景。單位放盤10個月，原叫價508萬元，減價32萬元，減幅6.3%，獲同區分支家庭客以476萬元承接，呎價15,867元。

●沙田帝堡城8座高層C室，實用面積901方呎，3房1套連工人房間隔，座向西北，以1,196萬元沽出，呎價13,274元。

●西貢清水灣道茅莆村雙號屋全幢成交，建築面積2,100方呎，3房1套兩廳間隔，外望開揚山景，連天台約700方呎。原叫價1,989萬元，累減239萬元，減幅12%，最終以1,750萬元成交，建築面積呎價8,333元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626